Chiny: 13 dni bez zgonu na COVID-19, 6 nowych zakażeń

W ciągu ostatniej doby w Chinach wykryto sześć przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 - trzy z nich to zakażenia na terenie Chin, do których doszło w graniczącej z Rosją prowincji Heilongjiang. Trzy pozostałe zakażenia wykryto u osób przybywających do Chin spoza ich granic.

