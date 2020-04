Hiszpania: 301 zgonów w ciągu doby, 1673 nowych ozdrowiałych

Łącznie liczba zgonów w wyniku COVID-19 w Hiszpanii wzrosła do 23822, a liczba zakażonych - do 210773 (to przypadki potwierdzone badaniem PCR).

Liczba zakażonych, którzy wrócili do zdrowia wzrosła w ciągu doby o 1673 - do 102548.

Hiszpania jest obok Włoch krajem najbardziej dotkniętym pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 w Europie. Większą liczbę zakażeń niż w Hiszpanii potwierdzono jedynie w USA, większą liczbę ofiar - jedynie w USA i Włoszech.