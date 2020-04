Chiny: Rośnie liczba lokalnych zakażeń wirusem

Chińska Komisja Zdrowia Publicznego poinformowała we wtorek o wykryciu 46 nowych zakażeń w ciągu minionej doby (to o 43 nowe zakażenia mniej niż dzień wcześniej). Spośród tych zakażeń 36 wykryto u osób przybywających do Chin spoza ich granic, a 10 to zakażenia, do których doszło na terenie Chin. Dzień wcześniej wykryto trzy lokalne zakażenia.

