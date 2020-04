Wrocław: 90-latka zakażona wirusem wróciła do zdrowia

90-latka była leczona w szpitalu zakaźnym przy ulicy Koszarowej.

Informację o jej powrocie do zdrowia potwierdza rzeczniczka szpitala.

Do zdrowia wrócił też już "pacjent zero" z Wrocławia - pierwsza osoba, która trafiła do szpitala zakaźnego z koronawirusem od 19 marca przebywała w izolatorium domowym.

Łącznie na Dolnym Śląsku do zdrowia wróciło 14 osób, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem.

W całym kraju do zdrowia wróciło 668 osób, u których stwierdzono zakażenie wirusem.