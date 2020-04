Co zostanie otwarte? Sasin: Lasy - tak, szkoły - nie

- Druga sprawa, która jest najbardziej prawdopodobna, to zmiana limitu osób przebywających w sklepach, uzależniona tym razem już nie od liczby kas, ale od powierzchni sklepów - oświadczył. - Dyskutujemy również i myślę, że to też mogę powiedzieć, że jest prawdopodobne, że te same zasady będą dotyczyły również kościołów, miejsc kultu religijnego.

Abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, apelował do premiera Mateusza Morawieckiego, by w trakcie sprawowania kultu religijnego, czynności lub obrzędów religijnych "w danym obiekcie znajdowała się jedna osoba na 9 metrów kwadratowych, nie wliczając w to osób sprawujących kult i posługujących lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu".

- Nie mogę potwierdzić tych 9 metrów kwadratowych. Szczerze mówiąc, pamiętam wczorajsze rozmowy na ten temat, to raczej mówiliśmy o 15 metrach jako takiej bezpiecznej powierzchni - powiedział pytany o to Jacek Sasin. Zastrzegł, że to na razie wstępne dyskusje. - Ostateczne decyzje dopiero przed nami - podkreślił. Dopytywany stwierdził, że limit dotyczący kościołów miałby zostać zwiększony w tym samym czasie, co ten dotyczący sklepów. - Nie ma powodu, żeby to rozróżniać - dodał.

Kiedy otwarte zostaną salony fryzjerskie i kosmetyczne? - Mogę powiedzieć, że w dalszej kolejności - oświadczył wicepremier. Dodał, że rząd chce poluzować pewne ograniczenia a później sprawdzić, "jak to zadziała". - Musimy zobaczyć, czy to nie spowoduje jakichś perturbacji zdrowotnych, zwiększenia liczby chorych i wtedy będziemy podejmować dalsze kroki - powiedział.

- Na razie nie - oświadczył Sasin pytany, kiedy uczniowie wrócą do szkół. - Na razie tego nie dyskutowaliśmy - dodał zaznaczając, że otworzenie szkół jest w tej chwili zbyt ryzykowne, ponieważ chodzi o "bardzo duże zbiorowiska osób".