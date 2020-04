Emmanuel Macron: W Chinach zdarzyły się rzeczy, o których nie wiemy

Administracja Donalda Trumpa nie wyklucza natomiast, że koronawirus powstał w laboratorium w Wuhan, gdzie badano nietoperze. Prezydent USA powiedział, że doniesienia w tej sprawie dotarły do niego, a amerykańskie służby prowadzą w tej sprawie szczegółowe dochodzenie.

Bardziej stanowczo w tej sprawie wypowiedzieli się przedstawiciele Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. - Będziemy musieli zadać trudne pytania o to, jak to się stało i dlaczego tego nie powstrzymano wcześniej - powiedział w piątek zastępujący premiera Borisa Johnsona, sekretarz spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Dominic Raab.

Prezydent Francji udzielił wywiadu "Financial Times". Powiedział, że naiwne jest twierdzenie, że Chiny lepiej niż inne państwa poradziły sobie z epidemią. Pekin twierdzi, że lepiej stłumił epidemię niż Europa i Stany Zjednoczone.

Moment prawdy UE

Macron w rozmowie z "FT" mówił również o chwili prawdy Unii Europejskiej. - Zobaczymy, czy UE to projekt polityczny czy tylko gospodarczy - powiedział.

Zdaniem prezydenta Francji nie ma wyboru i trzeba stworzyć funtów, który "mógłby emitować wspólny dług ze wspólną gwarancją", żeby finansować państwa członkowskie w zależności od ich potrzeb, a nie od wielkości gospodarki. Pomysł ten odrzucają Niemcy i Holendrzy.

- Chodzi o solidarność. Od tego zależy gospodarka - powiedział. - Jeśli nie możemy tego zrobić dzisiaj, to mówię wam, że populiści wygrają. Dziś, jutro lub później. We Włoszech, w Hiszpanii, być może we Francji i w innych krajach - dodał.