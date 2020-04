Chiny nie znajdą leku na COVID-19, bo brakuje im chorych? AFP

Chińskie wysiłki zmierzające do znalezienia leku na COVID-19 są utrudnione ze względu na brak kandydatów do testów klinicznych w związku z opanowaniem epidemii koronawirusa w Państwie Środka - twierdzi Zhong Nanshan, kierujący rządowym zespołem powołanym do walki z wirusem SARS-CoV-2.