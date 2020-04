Chiny: 10 nowych zakażeń na terenie kraju

Spośród 27 nowych zakażeń - 17 dotyczyło osób przybywających do Chin spoza granic kraju (o dwa takie przypadki więcej niż dzień wcześniej). 10 przypadków to zakażenia, do których doszło na terenie Chin (o jedno mniej takie zakażenie niż dzień wcześniej).

Poniżej dalsza część artykułu