Była dziewczyna Micka Jaggera zakażona koronawirusem

Rok później została dziewczyną Micka Jaggera z The Rolling Stones, a ich burzliwy romans rozpadł się pięć lat później, gdy Faithfull poroniła. Ale pozostała w piosenkach. To ona dała Jaggerowi do przeczytania “Mistrza i Małgorzatę”, co zaowocowało “Sympathy For The Devil”. To o niej są “Wild Horses”. Jest też współkompozytorką “Sister Morphine”.