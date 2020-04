Michał Woś otrzymał wyniki testów na koronawirusa. Jest zdrowy

Polityk w połowie marca poinformował, że po stwierdzeniu koronawirusa u pracownika Lasów Państwowych, z którym miał kontakt, poddał się kwarantannie i wykonał badanie, a test dał wynik pozytywny.

- Młodzi powinni z dużą pokorą podchodzić do tego wirusa. To nie jest zwykła grypa i każdy organizm reaguje inaczej. Te apele, które słyszymy, to nie jest jakiś pic na wodę. Dziś zostając w domu na kanapie czy spędzając czas przed tabletem, ratujemy komuś życie - mówił Piotrowi Witwickiemu Michał Woś w rozmowie, która ukazała się w ostatnim magazynie "Plus Minus".