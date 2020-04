Niemcy: Rośnie liczba nowych zakażeń wykrywanych w ciągu doby

W ciągu doby liczba zakażeń wykrytych w Niemczech wzrosła o 4003, co oznacza, że drugi dzień z rzędu w Niemczech rośnie liczba wykrywanych zakażeń - wynika z danych Instytutu Roberta Kocha.

Liczba ofiar COVID-19 wzrosła w ciągu doby o 254 - do 1861.

Dwa dni wcześniej kanclerz Angela Merkel mówiła, że w Niemczech jest zbyt wcześnie, by łagodzić rygor kwarantanny. Był to jej komentarz to decyzji władz Austrii, które chcą otworzyć część mniejszych sklepów w kraju po Wielkanocy.

Pod względem liczby zakażonych Niemcy są czwartym krajem w Europie - po Hiszpanii, Włoszech i Francji.