Emilewicz: Rozważane jest wprowadzenie dalszych restrykcji

Jadwiga Emilewicz w rozmowie z radiową Trójką odpowiedziała na pytanie, czy jest rozważane wprowadzenie w kraju dalszych restrykcji, które dotknęłyby sklepów i miejsc pracy.

- Wszystkie restrykcje, które są wprowadzane w ostatnich tygodniach, o nich decyduje i je sugeruje pan minister Szumowski - powiedziała.

- W tej chwili rozważane są ewentualnie dalsze. To, czy one będą, to proszę pozwolić komunikować i premierowi Morawieckiemu i panu ministrowi Szumowskiemu. Wszystko zależy od tego, w jakim tempie będzie przyrastać liczba przypadków, liczba osób zakażonych - dodała. minister rozwoju

Komentując sytuację gospodarczą w Polsce i na świecie, Emilewicz powiedziała: Nawet gdybyśmy dzisiaj nie wprowadzali środków zaostrzających, te środki są wprowadzane u naszych największych partnerów gospodarczych.