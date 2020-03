Bolsonaro przeciw zaostrzaniu kwarantanny

Mendetta w poniedziałek wezwał Brazylijczyków, by zachowywali maksymalny dystans społeczny, aby zmniejszyć presję na system ochrony zdrowia w Brazylii.

- Nie można wprowadzić więcej środków kwarantanny niż już wprowadzono - mówił z kolei Bolsonaro dodając, że ludzie pytają go, kiedy będą mogli wrócić do pracy.

W poniedziałek brazylijski Senat przyjął ustawę gwarantującą najuboższym mieszkańcom kraju wypłatę przez trzy miesiące 600 reali brazylijskich (ok. 117 dolarów) w ramach pakietu pomocowego wartego niemal 50 mld reali.

Zdaniem Bolsonaro wszystkie środki mające na celu walkę z koronawirusem mogą kosztować ok. 800 mld reali, a gospodarka może wrócić po epidemii do normy w ciągu roku.

Wcześniej Bolsonaro określił gubernatorów stanów najbardziej dotkniętych koronawirusem "niszczycielami miejsc pracy" i sugerował, że demokracja może być zagrożona, jeśli kryzys związany z koronawirusem doprowadzi do chaosu społecznego.

- Kiedy sytuacja zmierza ku chaosowi, z masowym bezrobociem i głodem, jest to żyzny grunt do wykorzystania przez tych, którzy chcą sięgnąć po władzę i nigdy jej nie oddać - mówił prezydent do dziennikarzy przed Pałacem Prezydenckim.

W ubiegłym tygodniu Bolsonaro sugerował, że "lewica może skorzystać na chaosie".

W Brazylii koronawirusem zaraziło się jak dotąd 4579 osób. 159 osób zmarło.