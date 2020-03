Korea Płd.: Szkoły wznowią działanie. Będą uczyć online AFP

Korea Południowa ogłosiła, że w przyszłym tygodniu szkoły w tym kraju wznowią nauczanie, ale lekcje będą odbywać się w trybie online. - Żałujemy, że nie doszliśmy do poziomu, w którym dzieci mogą bezpiecznie pójść do szkoły, mimo że zmobilizowaliśmy wszystkie nasze zasoby, by zmniejszyć ryzyko zakażenia - oświadczył premier Korei Południowej, Chung Sye-kyun.