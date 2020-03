Burmistrz Nowego Jorku: Nasze szpitale przetrwają tydzień

- Jeśli nie zostaniemy odciążeni, a ja liczę, dosłownie domagam się setek respiratorów, domagam się setek tysięcy i milionów masek, jeśli te nie zaczną napływać w tym tygodniu, dotrzemy do punktu, w którym nie uratujemy ludzi, których można uratować - dodał burmistrz Nowego Jorku.

Koronawirusa SARS-CoV-2 wykryto jak dotąd u 34300 Amerykanów, we wszystkich 50 stanach. Jak dotąd zmarło co najmniej 414 osób.

W samym Nowym Jorku wirusa wykryto u 16887 osób.

- To szokujące, że muszę to mówić. Zaledwie kilka dni temu sądziłem, że dotrwamy do kwietnia. To szybko się rozprzestrzenia - mówił de Blasio.

- Jeśli nie dostaniemy respiratorów w tym tygodniu, zaczniemy tracić ludzi, którzy mogliby zostać uratowani - dodał.

W ubiegłym tygodniu biuro burmistrza Nowego Jorku wyliczało, że miasto potrzebuje 45 mln fartuchów, rękawic i maseczek do początku kwietnia.