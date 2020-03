Życie w czasie epidemii. Jak kwarantanna wpływa na psychikę?

Naukowcy zwracają również uwagę na społeczno-ekonomiczne skutki pandemii. - Poważne problemy finansowe mogą prowadzić do problemów ze zdrowiem psychicznym - mówi prof. Neil Greenberg, jeden z autorów badania.

Badanie wykazało, że objawy nasilają się, gdy osoby podjęte kwarantanną nie mają dostępu do opieki zdrowotnej i produktów pierwszej potrzeby.

Życie w kwarantannie może mieć również długotrwałe negatywne skutki, w tym skłonność do alkoholizmu i innych uzależnień. Dwa badania dotyczące skutków kwarantanny związanych z wirusem SARS wykazały, że u niektórych pracowników służby zdrowia wystąpiły objawy uzależnienia, które utrzymywały się nawet trzy lata po wybuchu epidemii.

"Kwarantanna jest często nieprzyjemnym doświadczeniem dla tych, którzy ją przechodzą. Oderwanie od bliskich, utrata wolności, niepewność co do stanu choroby i nuda mogą czasami wywołać dramatyczne skutki" - uważa siedmiu autorów badania.

Raport na temat wpływu kwarantanny na zdrowi psychiczne został opublikowany w magazynie naukowym "The Lancet".

Autorzy badania twierdzą, że nieograniczony dostęp do aktualnych informacji, pozostawanie w kontakcie z najbliższymi oraz utrzymanie aktywności w mediach społecznościowych mogą powstrzymać negatywne skutki kwarantanny.

Jak sobie radzić?

Zdaniem autorów badania ważne jest, aby osoby poddany kwarantannie były dobrze poinformowane na temat tego, jakie ryzyko niesie brak izolacji oraz jakie są powody kwarantanny.

Zalecili również stworzenie gorącej linii telefonicznej lub serwisu internetowego poświęconego danej choroby oraz tego, co ludzie powinni robić w przypadku wystąpienia u nich jakichkolwiek objawów.

Oprócz zapewnienia osobom objętym kwarantanną dostępu do podstawowych artykułów pierwszej potrzeby, takich jak żywność i lekarstwa, w badaniu stwierdzono, że władze muszą poważnie potraktować kwestię zapewnienia ludziom odpowiednich narzędzi, takich jak nieograniczony dostęp do internetu i smartfonów. Ma to zapewnić brak znudzenia.

- Trzeba zapewnić ludziom kontakt z przyjaciółmi i rodziną - przekonuje prof. Greenberg.

Naukowiec zwraca również na zachowanie zdrowego stylu życia. Należy się dobrze wysypiać, zdrowo odżywiać, ćwiczyć i unikać niezdrowych nawyków, takich jak picie, palenie i hazard.