Koronawirus przetrwał 17 dni w kabinach wycieczkowców

Koronawirusa SARS-Cov-2 znaleziono w kabinach Diamond Princess i Grand Princess 17 dni po opuszczeniu ich przez pasażerów.

3700 pasażerów i załoga Diamond Princess zostali poddani kwarantannie w Jokohamie 4 lutego, po zdiagnozowaniu COVID-19 po powrocie pasażera poprzedniego rejsu do Hongkongu. Statek szybko stał się największą w tym czasie wylęgarnią potwierdzonych przypadków COVID-19 poza Chinami - zarażonych koronawirusem zostało 712 pasażerów i członków załogi - czyli ponad 19 proc. Poniżej dalsza część artykułu

Pasażerowie zostali ewakuowani decyzją rządów swoich krajów. Dziewięć osób zmarło po zejściu ze statku.



Drugi statek objęty badaniem, Grand Princess, został zmuszony do cumowania u wybrzeży Kalifornii po pozytywnym wyniku testu dwóch pacjentów. Po kilku dniach urzędnicy z Kalifornii sprowadzili statek do Port of Oakland, gdzie pasażerowie wysiedli z samolotu i zostali przetransportowani do federalnych miejsc kwarantanny. W przypadku tego wycieczkowca zarażonych zostało 78 osób, zmarła 1.

Na obydwu wycieczkowcach obecność wirusa wykryto 17 dni po opuszczeniu ich przez uczestników rejsów. To zmienia spojrzenie na trwałość koronawirusa - dotąd dowiedziono, że utrzymuje się on maksymalnie do 3 dni na plastiku i stali nierdzewnej. Naukowcy z amerykańskiego Centrum ds. Kontroli i Zapobiegania Chorób, którzy opublikowali te informacje, podkreślają, że materiał genetyczny wirusa wywołującego Covid-19 znaleziono w kabinach, które jeszcze nie zostały poddane dezynfekcji.