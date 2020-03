Bolsonaro: Inne wirusy zabiły więcej ludzi. Wróćmy do pracy

- Działania niektórych gubernatorów i burmistrzów są zbrodnią. One niszczą Brazylię - stwierdził prezydent Brazylii Jair Bolsonaro , cytowany przez agencję Reutera. Jak podkreślił, zamiast wprowadzani powszechnych ograniczeń w swobodzie poruszania się czy prowadzenia działalności gospodarczej, powinno się chronić przed wirusem osoby starsze oraz te, które mają problemy zdrowotne (to głównie takie osoby są ofiarami śmiertelnymi Covid-19, choroby wywoływanej przez koronawirusa).

„Jeśli firmy nie produkują, nie płacą pensji. Jeśli gospodarka się załamie, pracownicy publiczni również nic nie otrzymają. Musimy otwierać firmy i robić wszystko, aby zachować starsze osoby w zdrowiu” - napisał prezydent Brazylii na Twitterze.

Bolsonaro powoływał się w czasie spotkania z dziennikarzami na prezydenta USA Donalda Trumpa przedstawiając gospodarcze argumenty przeciwko szeroko zakrojonym kwarantannom zalecanym przez ekspertów ds. zdrowia publicznego, zdaniem których system ochrony zdrowia w Brazylii nie poradzi sobie z epidemią koronawirusa, jeśli ta przybierze dużą skalę.

- Inne wirusy zabiły znacznie więcej ludzi niż ten i nie było całego tego zamieszania - powiedział Bolsonaro dziennikarzom przed swoją rezydencją. - To co robią niektórzy burmistrzowie i gubernatorzy to przestępstwo. Oni niszczą Brazylię - dodał odnosząc się do tych przedstawicieli władz lokalnych, którzy ograniczają swobodę poruszania się mieszkańców lub swobodę prowadzenia działalności gospodarczej.

- Jeśli nie wrócimy do pracy, Brazylia może oddalić się do demokratycznej normalności - dodał Bolsonaro.

We wtorek, w orędziu do Brazylijczyków, Bolsonaro umniejszał zagrożenie związane z koronawirusem podkreślając, że "90 proc. z nas nie będzie mieć objawów jeśli zostanie zarażonych".

Prezydent Brazylii mówił też, że nie obawia się zakażenia koronawirusem, gdyż w przeszłości był sportowcem. - Nie miałbym się czym martwić. Nawet nic bym nie poczuł, w najgorszym wypadku to byłoby jak mała grypa - podkreślał.

W Brazylii potwierdzono dotąd 2201 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Z powodu Covid-19, choroby wywoływanej przez koronawirusa, zmarło 46 osób.