Irlandczycy muszą zostać w domach

Będzie można opuścić dom jedynie w konkretnych sytuacjach: aby zrobić zakupy, iść do lekarza lub by udać się do pracy, ale wyłącznie wtedy, gdy nie można jej wykonywać zdalnie.

Zwolnieni z tego zakazu są także rolnicy.

Dopuszczalne jest opuszczenie domu związane z ćwiczeniami, ale, jak podkreślił premier - lekarz z zawodu, tylko do odległości 2 km od miejsca zamieszkania. Należy też pamiętać o utrzymywaniu zalecanego dystansu.

Przez najbliższe dwa tygodnie ma obowiązywać całkowity zakaz spotkań - prywatnych czy publicznych.

Ze szczególnym apelem zwrócił się irlandzki taoiseach do osób powyżej 70 roku życia, by jak najtroskliwiej dbały o siebie w tym okresie i unikały wszelkich kontaktów z osobami spoza swojego gospodarstwa domowego.