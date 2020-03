Sondaż: Czy koronawirus wpłynie na plany wakacyjne Polaków?

Spośród krajów, które są najpopularniejszymi celami wyjazdów wakacyjnych Polaków koronawirus nie dotarł jeszcze do Turcji i Bułgarii. Jest natomiast obecny w Grecji (66 zachorowań), Włoszech (5883 zachorowania, 233 ofiary), Hiszpanii (516 zachorowań, 10 ofiar), Egipcie (48 zachorowań) czy w Tunezji (1 zachorowanie).

Łącznie na całym świecie koronawirusa wykryto u 106051 osób, w wyniku zarażenia się zmarło 3097. Największe ogniska wirusa SARS-CoV-2 istnieją dziś w Korei Południowej, Włoszech, Iranie i Chinach.

Uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl zadaliśmy pytanie o to, czy epidemia koronawirusa ma wpływ na ich plany wakacyjne.

Na tak zadane pytanie 12,4 proc. respondentów oświadczyło, że zamierza zrezygnować z zagranicznego wyjazdu.

7,1 proc. respondentów ma zamiar wyjechać do kraju, gdzie zachorowania spowodowane koronawirusem SARS-CoV-2 są rzadkie.

15,4 proc. ankietowanych odpowiada, że wakacje zaplanuje dopiero wtedy, gdy epidemia zostanie opanowana.

33,4 proc. respondentów deklaruje, że koronawirus nie wpłynie na ich plany wakacyjne.

Z kolei 31,8 proc. ankietowanych nie planowało jeszcze wakacji.

- To kobiety częściej deklarują rezygnacje z wyjazdu zagranicznego niż mężczyźni (13% kobiet vs 11% mężczyzn). W grupie 35-49 lat jest najwięcej osób, które zamierzają zrezygnować z wakacji zagranicznych (15%), jednocześnie w tej samej grupie jest największy odsetek osób, które twierdzą, że epidemia nie ma wpływu na ich plany dotyczące wakacji (38%). Im wyższe wykształcenie tym zwiększa się % osób, które zamierzają poczekać z planowaniem wakacji do opanowania epidemii (podstawowe/ gimnazjalne 5% a wyższe 17%). Częściej to osoby z dochodami powyżej 5000 zł (38%) oraz badani z miast od 20 do 99 tys. mieszkańców (38%) deklarują, że epidemia koronawirusa nie ma wpływu na ich plany wakacyjne - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak z SW Research.