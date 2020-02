Chiny dezynfekują banknoty. Gotówka poddana kwarantannie

Banki w Chinach używają ultrafioletu i wysokich temperatur do dezynfekcji banknotów. Pieniądze są zabezpieczane i przechowywane przez siedem do 14 dni - w zależności od skali występowania koronawirusa w danym regionie. Po upływie kwarantanny pieniądze ponownie trafiają do obiegu.

