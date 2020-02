Chiny: Wirus w organizmie noworodka 30 godz. po narodzinach AFP

W organizmie noworodka z Wuhan stwierdzono obecność koronawirusa 2019-nCoV zaledwie 30 godzin po narodzinach co budzi obawy o to, że do infekcji dziecka mogło dojść jeszcze w organizmie matki - informuje "South China Morning Post".