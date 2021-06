Wzajemne oskarżenia ws. reprywatyzacji. Co zrobi Senat i prezydent?

Polski ambasador w Izraelu wezwany do tamtejszego MSZ, a przedstawicielka izraelskiej placówki dyplomatycznej do budynku naszego ministerstwa na Szucha. Mnożą się oskarżenia o manipulacje. Opozycja, która ma większość w Senacie, mówi o wprowadzeniu zmian do sejmowego projektu zmiany ustawy o kodeksie postępowania administracyjnego.

