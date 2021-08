Wielki dramat i rozpacz Haitańczyków

Haiti to najbiedniejszy kraj na zachodniej półkuli, który nie zdążył jeszcze wyjść z katastrofy humanitarnej wywołanej trzęsieniem ziemi w 2010 r. (o magnitudzie 7,1 stopni). Wtedy pod gruzami legła stolica kraju Port-au-Prince, a żywioł pozbawił życia ok. 300 tys. ludzi. Od tamtej pory Haiti boryka się z olbrzymim kryzysem gospodarczym, głodem i szalejącymi w miastach gangami, przez co często w zachodnich mediach kraj nazywano „Somalią Ameryki". Oliwy do ognia dolała pandemia koronawirusa, brak leków i dostępu do służby zdrowia.