Wybuch wulkanu w Indonezji. Spokojna reakcja mieszkańców

To pierwsza erupcja wulkanu Sinabung od sierpnia 2020 r. Brak doniesień o osobach poszkodowanych. Władze zaapelowały do mieszkańców o niezbliżanie się do krateru na odległość mniejszą niż trzy kilometry.

W ostatnich latach Sinabung stał się bardziej aktywny. W związku z sytuacją w prowincji Sumatra Północna ogłoszono drugi najwyższy poziom alarmu.