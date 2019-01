W ruinach zawalonego domu znaleziono żywe niemowlę

Ratownicy usłyszeli płacz dobiegający z gruzowiska.

Dziecko uratowało to, że znajdowało się w łóżeczku i było owinięte. Mimo to stan 10-miesięcznego niemowlęcia jest ciężki.

Temperatura ostatniej nocy w Magnitogorsku spadła do minus 27 stopni Celsjusza.

Chłopiec o imieniu Wania został odwieziony do szpitala, przebywa na oddziale intensywnej terapii.

Dramatic moment baby pulled alive from under rubble after 2 days in freezing cold in #Magnitogorskhttps://t.co/WkQ4Qy2RKb via @YouTube