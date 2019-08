Dobry czas na partnerstwo publiczno-prywatne w samorządach

Współpraca podmiotów publicznych z partnerami prywatnymi jest coraz częściej wykorzystywana do efektywnej realizacji zadań publicznych, a obie strony wykazują się coraz większym zrozumieniem w zakresie wzajemnych potrzeb. Zainteresowanie partnerstwem publiczno-prywatnym stopniowo wzrasta, co potwierdzają dane zawarte w publikacji pn. „Raport rynku PPP 2009- I kw. 2019". Zgodnie z nimi w 2016 r. zawarto 10 umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, w 2017 r. o jedną więcej, natomiast w ubiegłym roku już 15 umów o partnerstwie publiczno-prywatnym (*). Najczęściej postępowania wszczynane są w sektorach takich jak: sport i turystyka, infrastruktura transportowa, efektywność energetyczna. Najrzadziej natomiast w zakresie mieszkalnictwa, kultury, budynków publicznych oraz rewitalizacji.

Aby zrealizować projekt partnerstwa publiczno-prywatnego z sukcesem, niezależnie od sektora oraz formy wynagradzania partnera prywatnego, konieczne jest podjęcie odpowiednio wcześnie właściwych działań przez podmiot publiczny. W pierwszej kolejności, podmiot publiczny powinien zidentyfikować swoje faktyczne potrzeby, w tym potrzeby społeczności lokalnej. Jest to bardzo istotne, zwłaszcza przy realizacji projektu partnerstwa publiczno-prywatnego w trybie koncesyjnym, zapewni bowiem partnerowi prywatnemu realną możliwość czerpania zysku.

Z perspektywy partnera prywatnego podpisana umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym oznaczać powinna stabilną relację biznesową oraz przewidywalny poziom zysku na przestrzeni co najmniej kilkunastu kolejnych lat. Można zatem stwierdzić, że zarówno podmiot publiczny jak i partner prywatny muszą postrzegać przedsięwzięcie realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego za atrakcyjne dla siebie.

Wydaje się, iż z biegiem czasu oraz w związku z coraz większą liczbą realizowanych projektów partnerstwa publiczno-prywatnego, wzajemne zrozumienie potrzeb publicznych i sektora prywatnego, pozwala na coraz intensywniejsze rozwijanie tej formuły. Potwierdzeniem tego stwierdzenia jest fakt, iż na koniec I kwartału 2019 r. odnotowano 140 zamierzeń inwestycyjnych do realizacji w ppp.

Jak wynika z publikacji pn.: „Raport rynku PPP 2009- I kw. 2019", 74 proc. ze wszystkich planowanych projektów partnerstwa publiczno-prywatnego znajduje się na etapie pomysłu, ewentualnie wyboru doradcy czy sporządzania oceny efektywności. Natomiast w odniesieniu do pozostałych 26 proc. toczą się postępowania na wybór partnera prywatnego. Jeżeli natomiast chodzi o sektory, to najwięcej planowanych przedsięwzięć przeznaczonych jest do realizacji w sektorze infrastruktury transportowej, sportu i turystyki oraz efektywności energetycznej. Przykładowymi zamierzeniami partnerstwa publiczno-prywatnego są projekty takie jak: