Szkocja: Apel o miasta wolne od samochodów spalinowych do 2030 r. Leandro Neumann Ciuffo [CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)]

19 organizacji tworzących Grupę Reagowania Kryzysowego na Zmiany Klimatu (The Climate Emergency Response Group) apeluje do szkockiego rządu o wprowadzenie do 2030 roku zakazu poruszania się samochodów z napędem spalinowym w centrach szkockich miast - informuje BBC.