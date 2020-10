Nowoczesne terapie w praktyce onkologicznej

Tak. Co prawda nie czułam się najlepiej, pociłam się w nocy, bywałam przeziębiona, często chodziłam na zwolnienia. Po kilku dniach mi jednak przechodziło, więc wydawało mi się, że nie ma problemu. Ostatecznie poszłam jednak do lekarza i zrobiłam prześwietlenie. Lekarz powiedział, że zmniejsza mi się pojemność płuc, i skierował na bronchoskopię. Po niej dostałam diagnozę – rak płuca.

Powiedziano mi, że rak jest złośliwy. Lekarka dała mi skierowanie do szpitala Otto Wagnera w Wiedniu. Trafiłam tam do prof. Maximiliana Hochmaiera, który leczenie rozpoczął od pogłębionej diagnostyki. Potem zalecił mi immunochemioterapię.

Przychodziłam do szpitala co trzy tygodnie na jeden dzień, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Dzień wcześniej miałam robione badanie krwi. Podczas terapii byłam w pokoju z 10 innymi osobami. Mieliśmy fotele ze stolikami, dostawaliśmy obiad. Był pielęgniarz do obsługi. Można było czytać, rozwiązywać krzyżówkę. W sumie terapia to było 20 spotkań.