Lekarze w Polsce nie lubią medycznej marihuany?

Zarówno CBD, jak i THC są jednymi z wielu aktywnych substancji, które znajdziemy w marihuanie. Należą one do kannabinoidów, które oddziałują na receptory CB1 i CB2 układu endokannabinoidowego, które znaleźć można w układzie nerwowym lub immunologicznym. Należy jednak pamiętać, że THC działa pobudzająco i psychoaktywnie, natomiast CBD przeciwdrgawkowo i uspokajająco. Dlatego tak ważna jest odpowiednia proporcja tych substancji.

Określenie medyczna marihuana odnosi się do marihuany stosowanej w celach leczniczych. Jest ona produkowana z konopi siewnych, które w odróżnieniu od konopi indyjskich charakteryzują się dużą zawartością substancji o nazwie CBD o nieocenionych właściwościach leczniczych. Jednocześnie nie zawierają one dużo THC, dzięki czemu nie mają one działania psychoaktywnego, które jest charakterystyczna dla indyjskiej odmiany konopi.

Marihuana medyczna pomaga na wiele schorzeń. W zależności od rodzaju choroby można podawać pacjentom marihuanę w różnych postaciach. Dziś marihuana medyczna jest dostępna w postaci suszu do palenia lub waporyzacji, aerozolu, kapsułek, maści oraz oleju CBD.

Marihuana medyczna jest stosowana najczęściej w przypadku jaskry, która nie reaguje na inne formy leczenia (dzięki niej zmniejsza się ciśnienie w oku). Jest również często stosowana w leczeniu padaczki, znacznie ograniczając częstotliwość oraz intensywność napadów. Marihuana jest skuteczna również w leczeniu nowotworów piersi czy glejaka.

Najwięcej dowodów medycznych potwierdza również jej skuteczność w leczeniu stwardnienia rozsianego. W tym przypadku łagodzi ona napięcie mięśni i uczucie paraliżu. Medyczną marihuanę można również stosować w przypadku nerwic i depresji.

W Polsce medyczna marihuana jest legalna od 1 listopada 2017 roku. Warunkiem zakupu jest uzyskanie recepty. Może ją wypisać każdy lekarz, poza lekarzem weterynarii. W teorii może to więc być nawet lekarz rodzinny. Musi on jednak posiadać specjalne druki recept Rpw, czyli recept narkotycznych.

Posiadanie tych recept wiąże się z dodatkową dokumentacją, dlatego nie każdy lekarz będzie je miał. Posiadają je zwykle np. lekarze onkolodzy lub psychiatrzy. Jeżeli znajdziemy lekarza, który wypisze receptę, wystarczy jedynie kupić lek w aptece.

Do niedawna lek był dostępny jedynie w trzech aptekach w Polsce. Jeżeli w aptece nie maa medycznej marihuany, ma ona obowiązek ją zamówić. Czas oczekiwania na lek to ok. 1-2 dni, ale jest on nierefundowany.

Inną możliwością jest tzw. import docelowy, dla konkretnego pacjenta. Lekarz musi wówczas wypisać wniosek, w którym stwierdza, że medyczna marihuana jest niezbędną formą leczenia. Wniosek taki jest następnie kierowany do wojewódzkiego konsultanta w danej dziedzinie zdrowia. Po uzyskaniu jego pisemnego potwierdzenia od konsultanta wojewódzkiego wniosek składany jest w Ministerstwie Zdrowia. Potwierdzone w ministerstwie zapotrzebowanie lekarz kieruje do hurtowni farmaceutycznej poprzez aptekę ogólnodostępną. Zapotrzebowanie jest ważne 60 dni. Wydanie decyzji trwa ok. 3 dni, natomiast na lek w aptece trzeba czekać od 3 do 21 dni. Lek sprowadzony z zagranicy będzie już refundowany.