Fatalne nastroje Polaków. Są najgorsze od krysysu finansowego

Badania GUS sugerują również, że Polacy nie spodziewają się szybkiej poprawy stanu polskiej gospodarki oraz swojej sytuacji finansowej. Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), spadł w kwietniu aż o 45,5 pkt, do -47,7 pkt. To odczyt najniższy od października 2003 r. (wtedy GUS badał nastroje konsumentów w cyklu kwartalnym).

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej w dół pociągnął przede wszystkim wzrost strachu przed bezrobociem. Ta składowa WWUK spadła (to oznacza wzrost obaw) o 78,4 pkt, do -77,7 pkt.

Kwietniowe załamanie nastrojów konsumenckich wpisuje się w oczekiwania ekonomistów, wedle których w II kwartale wydatki konsumpcyjne w Polsce mogą załamać się nawet o 20 proc. rok do roku. Byłby to wynik najgorszy we współczesnej historii Polski.