Koronawirus. Czy ozdrowieńcy są chronieni przed COVID po jednej dawce szczepionki?

"Takie podejście może zmaksymalizować zasięg (szczepień) przy ograniczonym dostępie do szczepionek" - podkreśla dr Cheng.

Dr Cheng podkreśla, że ustalenia jej zespołu wspierają hipotezę, że osoby, które wiedzą o tym, że były już zakażone koronawirusem SARS-CoV-2 mogą ograniczyć się do jednej dawki szczepionki, co umożliwi zwiększenie liczby zaszczepionych osób poprzez "uwolnienie" drugich dawek przeznaczonych dla ozdrowieńców.

"Ustaliliśmy, że osoby, które wcześniej były zakażone SARS-CoV-2 wykształciły u siebie indukowaną przez szczepionkę reakcję układu odpornościowego po pierwszej dawce szczepionki Pfizer/BioNTech podobną do reakcji układu odpornościowego u osób, które otrzymały dwie dawki szczepionki" - pisze dr Susan Cheng z Cedars-Sinai Medical Center w Los Angeles i jej koledzy w publikacji na łamach "Nature Medicine".

Zespół dr Cheng przebadał ponad 1 000 pracowników ochrony zdrowia, którzy zostali zaszczepieni szczepionką Pfizer/BioNTech. U badanych mierzono poziom przeciwciał przed lub do trzech dni po pierwszej dawce szczepionki, 7 do 21 dni po pierwszej dawce i 7 do 21 dni po drugiej dawce.

U 35 badanych, którzy wcześniej przeszli COVID-19, reakcja układu odpornościowego po pierwszej dawce była bardzo podobna do reakcji na dwie dawki u 228 osób, które nie przechodziły COVID-19 - wynika z ustaleń badaczy. Zespół nie badał poziomu przeciwciał u zaszczepionych po więcej niż 21 dniach od drugiego szczepienia.

Od pewnego czasu, zgodnie z polskim harmonogramem szczepień, ozdrowieńcy są szczepieni jedną dawką szczepionki po 6 miesiącach od zakażenia.