Wciąż nie wiadomo czy szczepionka firmy Pfizer jest skuteczna AFP

Koncern farmaceutyczny Pfizer poinformował we wtorek, że nie jest jeszcze gotów do opublikowania danych z szeroko zakrojonej trzeciej fazy testów klinicznych eksperymentalnej szczepionki na COVID-19, która powstaje we współpracy z niemiecką firmą BioNTech.