Nie lecz samodzielnie koronawirusa

U progu sezonu infekcyjnego i w samym szczycie zakażeń koronawirusem pytamy Michała Byliniaka, czy w razie wprowadzenie kolejnych obostrzeń i ograniczenia dostępu do porad lekarskich można ratować się wizytą w aptece. Mgr Michał Byliniak, farmaceuta, były prezydent Grupy Farmaceutycznej Unii Europejskiej (Pharmaceutical Group of the European Union, PGEU), opowiada, czym jest opieka farmaceutyczna, funkcjonująca w wielu krajach świata, i dlaczego może ona stanowić poważny oręż w walce z pandemią.



Choć w Polsce dopiero myśli się o wprowadzeniu opieki farmaceutycznej (jest elementem projektu ustawy o zawodzie farmaceuty), już dziś pytamy mgr. Byliniaka, czy w i jakich czynnościach farmaceuta może wyręczyć lekarza?

Poniżej dalsza część artykułu