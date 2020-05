Polscy naukowcy testują nowy respirator

W Katedrze Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie przeprowadzane są badania dotyczące bezpieczeństwa stosowania aparatu Ventil, opracowanego w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN przez zespół prof. M. Darowskiego. Jest to urządzenie, które umożliwia niezależną wentylację obu płuc pacjenta wymagającego intensywnej opieki medycznej.

„W związku z ograniczeniami systemu lecznictwa i w sytuacji kryzysowej urządzenie to może zostać użyte do jednoczesnej wentylacji dwóch pacjentów. To szczególnie ważne w obliczu obecnej pandemii” – informują w wydanym komunikacie naukowcy.

Teraz celem badań jest ocena bezpieczeństwa i efektywności jednoczesnej wentylacji dwóch zwierząt przy użyciu jednego respiratora oraz urządzenia Ventil na świniach w znieczuleniu ogólnym, a także określenie przenikania patogenów między torami powietrznymi urządzenia, a w konsekwencji między układami oddechowymi zwierząt.