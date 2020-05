Ceny usług stomatologicznych ostro w górę

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne wystąpiło do resortu zdrowia w sprawie cen środków ochrony indywidualnej. – Zwracamy się z prośbą o stworzenie możliwości zaopatrywania się praktyk stomatologicznych świadczących usługi w trakcie trwania pandemii koronawirusa z zasobów, którymi dysponuje państwo – napisała w liście do ministra zdrowia prof. Marzena Dominiak, prezydent PTS.

W swoim piśmie dodała, że jeżeli taka możliwość nie istnieje, to Towarzystwo prosi o stworzenie regulowanego rynku, w ramach którego za cenę adekwatną do sprzedawanego produktu, stomatolog będzie mógł zaopatrywać swój gabinet.

– W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID -19, co traktowane jest jako sumiennie realizowany obowiązek, lekarz dentysta jest zobligowany do wykorzystania wszelkich dostępnych środków ochrony indywidualnej jak również wyrobów medycznych, związanych z powyższym przeciwdziałaniem, na tak zwanym wolnym rynku - tłumaczy PTS. I podkreśla, że ceny, jakie musi uiścić lekarz dentysta za zakupione we własnym zakresie środki ochrony indywidualnej i wyroby medyczne, wliczane są w koszt realizowanego świadczenia zdrowotnego, znacznie podnosząc jego wysokość. A kosztem ostatecznie obarczeni są lekarze dentyści oraz ich pacjenci.