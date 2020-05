Armia pomoże przy diagnozowaniu COVID-19

12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej, a także żołnierze wojsk operacyjnych jako pierwsi w siłach zbrojnych zorganizowali mobilny punkt poboru wymazów metodą „drive-thru”, czyli bez wysiadania z samochodu. Projekt ruszył 4 maja w Krotoszynie, jest on realizowany we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną i samorządem. Kolejny taki punkt rozpoczął badania w Ostrowie koło Opoczna.

Próbki do badań genetycznych na obecność koronawirusa są pobierane bezpłatnie od pacjentów w godzinach 10-18 przez żołnierzy oraz pracowników służb sanitarnych. Powstałe w Krotoszynie centrum testowe składa się z kontenerów i namiotów, które tworzą cztery strefy: ewidencji, pobierania materiału do badań, odpoczynku i dekontaminacji.

Wymazy są pobierane od osób, które wcześniej telefonicznie zarejestrowały się w wojewódzkiej stacji Sanepidu. To właśnie ta instytucja decyduje o tym, kto będzie mógł w ten sposób wykonać darmowy test. Cała procedura trwa ok. 15 minut. Pobrane wymazy są następnie przekazane do laboratorium, które przeprowadzają badania diagnostyczne. Punkt poboru z Krotoszyna zostanie przeniesiony do Kalisza. Kolejne punkty będą tworzone na Mazowszu, Warmii i Mazurach oraz Śląsku.