Litwa: Parlament nazwał traktowanie Ujgurów przez Chiny "ludobójstwem"

Administracja prezydenta USA Joe Bidena nazwała ludobójstwem sposób, w jaki władze Chin obchodzą się z Ujgurami. Podobnie wypowiedzieli się w tej sprawie parlamentarzyście m.in. w Wielkiej Brytanii i Kanadzie.

Pekin zaprzecza, jakoby znęcał się nad mniejszościami i potępia kraje za używanie tego terminu, który jego zdaniem jest motywowany propagandą.

Niewiążąca rezolucja, poparta przez trzy piąte litewskich parlamentarzystów, wzywa Chiny do zniesienia ustawy o bezpieczeństwie narodowym w Hongkongu, a także do wpuszczenia obserwatorów do Tybetu i rozpoczęcia rozmów z jego duchowym przywódcą Dalajlamą.

Ani premier Ingrida Simonyte, ani minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis nie wzięli udziału w głosowaniu, mimo że byli obecni w parlamencie.

- Popieramy demokrację, bo nigdy nie zapomnimy okrutnej lekcji życia pod okupacją komunistycznego reżimu przez 50 lat" - powiedziała Dovile Sakaliene, posłanka, która znalazła się na czarnej liście Chin i która była inicjatorką rezolucji.

Litwa, która była pod rządami sowieckimi w latach 1940-1991, jest obecnie członkiem UE i NATO. Kraj ten często odgrywa znaczącą rolę w forsowaniu twardszej zachodniej linii dyplomatycznej wobec Rosji i krajów komunistycznych, takich jak Chiny.

W marcu Litwa ogłosiła, że w tym roku otworzy przedstawicielstwo handlowe na Tajwanie, który Chiny uważają za swoje własne terytorium. Decyzja ta została z oburzeniem przyjęta przez władze w Pekinie.