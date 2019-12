Wraca upiór twardego rozwodu z Unią

Na zawarcie umowy o wolnym handlu z UE premier Johnson daje sobie rok. Porażka będzie oznaczać katastrofę.

– Jeszcze nie widzieliście, co znaczy ciężko pracować! – przestrzegał we wtorek premier na pierwszym posiedzeniu gabinetu po spektakularnym ubiegłotygodniowym zwycięstwie torysów w wyborach do Izby Gmin. I ogłosił, że w piątek nie tylko rozpocznie się proces ratyfikacji wynegocjowanej w październiku z Brukselą umowy rozwodowej, lecz także zostanie poddana pod głosowanie ustawa, która uniemożliwi rządowi przedłużenie okresu przejściowego po wyjściu ze Wspólnoty poza 31 grudnia 2020 r. Poniżej dalsza część artykułu

Nowy układ polityczny w praktyce eliminuje więc ryzyko brexitu bezumownego. Porzucając 31 stycznia 2020 r. członkostwo w Unii, Londyn będzie przestrzegał podjętych zobowiązań w trzech fundamentalnych obszarach.

Po pierwsze, Wielka Brytania w nadchodzących latach wpłaci jeszcze do budżetu Brukseli 37 mld GBP w ramach stopniowego wygaszania udziału w unijnych programach. Po drugie, nie przywróci kontroli na granicy z Republiką Irlandii. Wreszcie zagwarantuje prawa ok. 3,2 mln obywateli UE (w tym ok. 900 tys. Polaków), którzy osiedlili się i jeszcze się osiedlą na Wyspach przed końcem 2020 r. i zarejestrują się w brytyjskim systemie migracyjnym przed 30 czerwca 2021 r. (na razie przez tą formalność przeszło ok. 51 proc. naszych rodaków).

Wtorkowa decyzja rządu znacznie zwiększa natomiast ryzyko twardego rozstania z Unią. Dojdzie do niego, jeśli Wielka Brytania nie zdąży wynegocjować w ciągu roku porozumienia o nowych stosunkach z Brukselą.

W trakcie 11-miesięcznego okresu przejściowego z punktu widzenia przedsiębiorców czy osób prywatnych właściwie nic się jeszcze nie zmieni. Londyn co prawda wycofa przedstawicieli z takich instytucji jak Komisja Europejska czy Parlament Europejski, ale pozostanie w jednolitym rynku i unii celnej. Ale od 1 stycznia 2021 r. opuści i jedno, i drugie. Jeśli do tego czasu nie uda się ustalić nowych zasad współpracy, w wymianie z Unią pojawią się cła, będą też kontrole pochodzenia towarów oraz ich norm, co stworzy ogromne kolejki ciężarówek. Współpraca z kontynentem może też zostać zawieszona w bardzo wielu obszarach usług, jak transport lotniczy i przepływ kapitału.

Boris Johnson zapowiedział, że jego celem jest podpisanie z Unią porozumienia wzorowanego na zawartej niedawno między Kanadą i Unią umowie o wolnym handlu (CETA). Rokowania w tej sprawie trwały jednak pięć lat, od 2009 do 2014 r. Dlatego w Brukseli powszechna jest opinia, że nie da się dotrzymać kalendarza ustalonego przez brytyjskiego premiera. Z tego też powodu funt, którego kurs w piątek poszybował do 1,35 dol., w tym tygodniu stracił już 1 proc. wartości i był wymieniany za 1,31 dol.

Ale nie wszyscy są takimi pesymistami.

– Zarówno Wielka Brytania, jak i Unia mają ogromny interes w tym, aby po 1 stycznia 2021 r. nie doszło do zerwania współpracy gospodarczej. Jestem przekonany, że jeśli do tego czasu nie uda się uzgodnić umowy o wolnym handlu, zostaną wprowadzone przejściowe regulacje, które pozwolą na sprawny ruch ciężarówek przez granicę, przepływy bankowe i połączenia lotnicze – mówi „Rzeczpospolitej" znany brytyjski ekonomista Jonathan Portes.

Sprawa jest szczególnie istotna dla Polski, bo Wielka Brytania jest naszym drugim rynkiem zbytu, nie ma też kraju w Unii, który miałby większą flotę ciężarówek zapewniających m.in. przewóz towarów między Wyspami i kontynentem.

Brytyjski rząd chce zresztą od razu skoncentrować się w rokowaniach z Unią na najważniejszych obszarach, jak wymiana handlowa, resztę pozostawiając do uregulowania już po wygaśnięciu okresu przejściowego. Taką strategię akceptuje Bruksela.

Pozostają jednak dwa wyzwania: granica z Irlandią Północną i polityka migracyjna. Johnson w kampanii wyborczej ogłosił, że nie będzie kontroli między Ulsterem i resztą Zjednoczonego Królestwa towarów, które są przeznaczone na europejski rynek. Chciał w ten sposób przyciągnąć elektorat unionistów. Jeśli jednak premier spełni tę zapowiedź, Bruksela stanie przed dylematem wprowadzenia kontroli na granicy z Irlandią Północną, aby chronić jednolity rynek. Taki ruch zagrażałby procesowi pokojowemu w Belfaście.