Partia Pracy obiecuje bezpłatny internet, jeśli wygra wybory

W przemówieniu w Lancaster Corbyn zaprezentował nową bezpłatną usługę publiczną (pod nazwą British Broadband) jako „centralną część planów laburzystów dotyczących transformacji kraju i gospodarki”.

Według zapowiedzi, szybki internet zostanie najpierw udostępniony w społecznościach o najgorszym dostępie do szerokopasmowej sieci w Wielkiej Brytanii, takich jak obszary wiejskie. Na cały kraj - do wszystkich gospodarstw domowych i firm - darmowy internet ma zostać doprowadzony do 2030 roku.

Według Office for National Statistics w Wielkiej Brytanii jest ponad 27 milionów gospodarstw domowych. Corbyn powiedział, że „znaczna modernizacja brytyjskiej infrastruktury internetowej” pozwoli zaoszczędzić przeciętnemu obywatelowi 30,30 funtów miesięcznie (ok. 150 zł).

Jeszcze przed swoim przemówieniem Corbyn napisał na Twitterze, że obecnie tylko 8-10 procent gospodarstw i firm ma dostęp do szerokopasmowego połączenia. „W Japonii jest to 97 proc. Ośmiu na dziesięciu Brytyjczyków miało problemy z internetem w ciągu ostatniego roku. Dlatego stworzymy najszybszy szerokopasmowy internet, bezpłatnie dla każdego, w każdym domu w naszym kraju. To prawdziwa zmiana” - stwierdził.

Według laburzystów koszt obietnicy wyborczej to 20 miliardów funtów. Anonimowo cytowani eksperci z BT uważają, że wyniesie on dwa razy więcej.