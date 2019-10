Johnson porównuje parlament do zepsutego laptopa

- Przeprowadźmy brexit 31 października - apelował w czasie konwencji Partii Konserwatywnej w Manchesterze premier Boris Johnson.

Swoje przemówienie na konwencji Partii Konserwatywnej w Manchesterze premier Boris Johnson rozpoczął od podziękowań dla swojej poprzedniczki, Theresy May. - Thereso, wiem, że wszyscy na konwencji są pełni wdzięczności dla ciebie i Philipa May, za twoją cierpliwość i wyrozumiałość i tak, będziemy nadal walczyć z przemocą domową i współczesnym niewolnictwem, kontynuując twoje dziedzictwo - powiedział szef rządu.

Następnie Johnson zaatakował parlament. Najpierw stwierdził, że jest wiele powodów, by uważać, że Wielka Brytania podąża w odpowiednim kierunku, ale - jak dodał - kraj jest teraz niczym światowej klasy lekkoatleta z kamykiem w bucie. Jak dodał jedna część brytyjskiego systemu politycznego wydaje się "być uszkodzona". - Gdyby parlament był szkołą, Ofsted (agencja odpowiedzialna za nadzór nad szkołami - red.) kazałby go zamknąć - mówił premier porównując też parlament do zepsutego laptopa. - Gdyby parlament to było reality show, wszyscy głosowalibyśmy za tym, aby opuścił program. Ale chociaż moglibyśmy zobaczyć jak spiker jest zmuszony do zjedzenia jądra kangura - mówił Johnson. Premier zarzucił następnie parlamentowi, że ten "nie chce zrobić nic konstruktywnego" i "sprzeciwia się brexitowi, a także wyborom w czasie, gdy wyborcy chcą, aby (rząd) skupił się na ich priorytetach". - Obawiam się, że po trzech i pół roku ludzie zaczynają czuć, że zrobiono z nich głupców - mówił Johnson. - Zaczynają podejrzewać, że są siły w tym kraju, które po prostu nie chcą brexitu w ogóle - i jeśli okaże się to słuszna obawa, będzie ona miała śmiertelnie poważne konsekwencje dla zaufania do demokracji - ostrzegł premier. - Przeprowadźmy brexit 31 października. Zróbmy to ze względu na szanse, jakie nam stwarza. Zróbmy to, ponieważ opóźnianie brexitu jest bezpodstawne i drogie. Zróbmy to, ponieważ musimy zbudować nową relację z UE. Kochamy Europę. Jesteśmy Europejczykami. Ale po 45 latach dramatycznych zmian w konstytucji musimy stworzyć nowe relacje z UE - dodał Johnson.

Premier Wielkiej Brytanii stwierdził następnie, że wysyła "konstruktywne i rozsądne propozycje" aby przełamać impas ws. brexitu do Brukseli. - W żadnych okolicznościach nie będziemy mieli kontroli w pobliżu granicy Irlandii Północnej - zapewnił dodając, że "uszanuje proces pokojowy (w Irlandii) i (postanowienia) Porozumienia Wielkopiątkowego". - Tak, to kompromis ze strony Wielkiej Brytanii - powiedział Johnson. - Sądzę, że nasi przyjaciele (z UE) to zrozumieją i też pójdą na kompromis - dodał. Johnson ma przedstawić szczegóły swojej propozycji w czasie popołudniowej rozmowy telefonicznej z szefem KE Jean-Claudem Junckerem. Według "Daily Telegraph" propozycja Johnsona to plan "dwóch granic na cztery lata". Na jej mocy Irlandia Północna wraz z Wielką Brytanią wyszłaby z UE i unii celnej, ale do 2025 roku Ulster pozostałby związana zasadami wspólnego, europejskiego rynku jeśli chodzi o żywność i produkty przemysłowe. Po tym okresie Irlandia Północna albo zbliżyłaby się do zasad handlu z UE obowiązujących Wielką Brytanię, albo rozwiązanie z dwoma granicami będzie kontynuowane.