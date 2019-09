Transmisje z obrad Izby Gmin z rekordową oglądalnością

We wtorek w Izbie Gmin podczas nadzwyczajnej debaty na temat brexitu opozycji udało się przejąć kontrolę nad agendą prac Izby i przeforsować zajęcie się przez izbę niższą brytyjskiego parlamentu tzw. ustawą Hilary'ego Benna, która umożliwi zablokowanie twardego brexitu.

W środę Izba Gmin - wbrew stanowisku rządu - przyjęła ustawę, odrzuciła też wniosek o samorozwiązanie parlamentu złożony przez Borisa Johnsona.

Wtorkowe głosowanie było historyczne - Johnson jest pierwszym premierem, który przegrał swoje pierwsze głosowanie w Izbie Gmin od 1793 r., gdy przydarzyło się to premierowi Williamowi Pittowi Młodszemu.

To nie pierwszy sukces kanału BBC Parliament związany z brexitem - odnotowuje "The Guardian". W styczniu, w czasie gdy Izba Gmin odrzucała po raz pierwszy umowę wynegocjowaną przez Theresę May, w ciągu tygodnia BBC Parliament przyciągnęło więcej widzów niż MTV. A w lipcu BBC Parliament był jedynym kanałem korporacji BBC, który zwiększył oglądalność.