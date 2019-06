Szef brytyjskiego MSW Sajid Javid radzi, by przygotować budżet na twardy brexit

Szef brytyjskiego MSW Sajid Javid oświadczył, że - gdyby zastąpił Theresę May - nakazałby przygotowanie "budżetu na wypadek braku umowy (ws. wyjścia z UE)", aby przekonać Unię, ze Wielka Brytania podchodzi poważnie do daty 31 października jako daty jej wyjścia z UE.

W związku z impasem ws. brexitu Theresa May zapowiedziała, że 7 czerwca zrezygnuje ze stanowiska szefowej rządu. 10 czerwca w Partii Konserwatywnej ma rozpocząć się procedura wyłaniania jej następcy, który zostanie liderem torysów i nowym szefem rządu.

Javid przekonuje, że przygotowanie budżetu na wypadek twardego brexitu "pokaże również Unii, że Wielka Brytania jest gotowa do wyjścia z UE - więc kiedy powrócimy do negocjacji, będą wiedzieli, iż nie obawiamy się wyjścia" - napisał Javid w swoim felietonie opublikowanym w sobotnim wydaniu "Daily Mail".

Szef MSW podkreślił również, że nie poprze drugiego referendum ws. brexitu i będzie gotów pokryć koszty związane ze stworzeniem przez Irlandię technologii pozwalającej na uniknięcie powrotu po brexicie regularnej granicy celnej między Irlandią a Irlandią Północną. Stworzenie takiej technologii pozwoliłoby na nieuruchamianie mechanizmu backstopu, czyli tymczasowego pozostawania przez Wielką Brytanię w unii celnej z UE, aby uniknąć powrotu granicy w Irlandii. To właśnie mechanizm backstopu sprawił, że umowa wynegocjowana przez May z Brukselą ws. brexitu została trzykrotnie odrzucona przez Izbę Gmin m.in. głosami części torysów.

"To byłaby mała cena za uniknięcie 'braku umowy' - i ryzyka jakie stwarzałoby to dla trudno zdobytego pokoju (w Irlandii)" - podkreślił Javid.

Według pierwotnego harmonogramu Wielka Brytania, po notyfikowaniu 29 marca 2017 roku woli wyjścia ze Wspólnoty na podstawie artykułu 50 Traktatu o Unii Europejskiej, miała opuścić Unię 29 marca 2019 roku. Jednak, wobec trzykrotnego odrzucenia przez Izbę Gmin wynegocjowanej przez Theresę May umowy ws. brexitu (w głosowaniach z 15 stycznia, 12 marca i 29 marca), a także odrzuceniu przez Izbę Gmin w głosowaniu z 13 marca możliwości wyjścia z UE bez umowy (tzw. twardy brexit), Bruksela zgodziła się na opóźnienie brexitu - najpierw do 12 kwietnia/22 maja, a potem do 31 października (przy czym Wielka Brytania może wyjść z Unii przed tą datą).

W tzw. głosowaniach orientacyjnych przeprowadzonych w Izbie Gmin żadne z rozwiązań impasu, alternatywnych wobec umowy Theresy May, nie zdobyło większości. Najbliżej większości była propozycja wejścia przez Wielką Brytanię w unię celną z UE po brexicie.

Umowa wynegocjowana przez May była za każdym razem odrzucana m.in. głosami części posłów Partii Konserwatywnej i popierającej rząd Demokratycznej Partii Unionistycznej. Powodem sprzeciwu polityków partii rządzącej wobec umowy brexitowej wynegocjowanej przez szefową rządu jest zawarty w niej mechanizm tzw. backstopu, czyli tymczasowe pozostanie przez Wielką Brytanię w unii celnej z UE, aby uniknąć odtworzenia regularnej granicy celnej między Irlandią a Irlandią Północną, co stałoby w sprzeczności z postanowieniami tzw. porozumienia wielkopiątkowego z 1998 roku, które zakończyło konflikt w Irlandii Północnej.

17 maja lider Partii Pracy Jeremy Corbyn poinformował o fiasku rozmów między rządem May a labourzystami ws. ponadpartyjnego porozumienia, które miało pozwolić przyjąć umowę ws. brexitu.

Brytyjczycy podjęli decyzję o wyjściu z UE w referendum z 23 czerwca 2016 roku. Za wyjściem z Unii głosowało 51,89 proc. respondentów, przeciw - 48,11 proc. Zwolennicy pozostania w UE stanowili większość spośród głosujących w Szkocji (62 proc.) oraz Irlandii Północnej (56 proc.), a także na Gibraltarze (95,9 proc.).