Tym razem May wygra w Izbie Gmin? Rees-Mogg się waha

Jeden z najbardziej wpływowych zwolenników brexitu, a zarazem przeciwnik umowy Theresy May ws. brexitu, Jacob Rees-Mogg stwierdził, że nie podjął jeszcze decyzji jak zagłosuje w trzecim głosowaniu nad umową brexitową May, ale dodał, że "jakikolwiek brexit jest lepszy niż pozostanie w UE".

Rees-Mogg stojący na czele tzw. European Research Group - frakcji eurosceptycznej w Partii Konserwatywnej, która dotychczas dwa razy - 15 stycznia i 12 marca - walnie przyczyniła się do odrzucenia przez brytyjski parlament umowy ws. brexitu wynegocjowanej przez brytyjską premier, teraz przyznał, że waha się co do tego, jak zagłosuje w sprawie tej umowy po raz trzeci.

- Brak umowy jest lepszy niż zła umowa, ale zła umowa jest lepsza niż pozostanie w UE w hierarchii umów - powiedział Rees-Mogg w rozmowie z radiem LBC.

Tymczasem, jak dodał Rees-Mogg, długie opóźnienie brexitu, którym grozi May w przypadku odrzucenia jej umowy przez Izbę Gmin po raz trzeci, oznacza, że Wielka Brytania "praktycznie pozostanie w UE".

Zgodnie z wynikiem głosowania ws. zwrócenia się do Brukseli z prośbą o opóźnienie brexitu, brytyjski rząd poprosi o przełożenie brexitu na 30 czerwca tylko wtedy, gdy Izba Gmin przyjmie umowę May. W innym przypadku - jak ostrzegała May - brexit nastąpi "znacznie później, jeśli w ogóle".

Gdyby Rees-Mogg zmienił zdanie ws. umowy May, zapewne za umową zagłosowałaby również większość eurosceptycznych posłów Partii Konserwatywnej. Reuters zaznacza, że nie jest pewne jednak, czy to wystarczyłoby do zdobycia większości w Izbie Gmin.

Rees-Mogg przyznał, że według niego najlepszym rozwiązaniem byłby brexit bez umowy - ale Izba Gmin odrzuciła taką możliwość w głosowaniu z 13 marca. - Gdybyśmy mogli wyjść bez umowy, byłaby to lepsza opcja... Ale obawiam się, że May jest zdeterminowana, by zablokować brexit bez umowy - stwierdził.

12 marca May przegrała głosowanie większością 149 głosów. Oznacza to, że do przyjęcia umowy w trzecim głosowaniu potrzebuje przeciągnąć na swoją stronę 75 parlamentarzystów.

Rząd May w poniedziałek prowadzi rozmowy ws. poparcia umowy przez 10 parlamentarzystów północnoirlandzkiej Demokratycznej Partii Unionistów, wspierającej rząd w Izbie Gmin.