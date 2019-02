15 ministrów rządu May będzie blokować twardy brexit?

Nawet 15 ministrów brytyjskiego rządu może zagłosować za zatrzymaniem procedury brexitu, do którego miałoby dojść 29 marca, w sytuacji, gdyby nie udało się doprowadzić do przyjęcia w Izbie Gmin umowy ws. brexitu - informuje Bloomberg, powołując się na źródła w brytyjskich władzach.

Ministrowie sprzeciwiający się twardemu brexitowi rozważają rzucenie wyzwania brytyjskiej premier, która może ich zdymisjonować, jeżeli zagłosują przeciwko niej w przyszłym tygodniu w Izbie Gmin.

Członkowie rządu, o których mowa, nie chcą, aby kraj wyszedł z UE bez umowy.

Wielka Brytania powinna opuścić UE 29 marca, zgodnie z harmonogramem wynikającym z wdrożonego przez Londyn artykułu 50 Traktatu o UE.

15 stycznia Izba Gmin odrzuciła większością 432 głosów (przy 202 głosach "za") umowę wynegocjowaną przez May z UE ws. brexitu. 29 stycznia parlament upoważnił May do renegocjowania umowy i zastąpienie w niej mechanizmu tzw. backstopu "alternatywnym rozwiązaniem". Jak dotąd jednak May nie udało się skłonić Brukseli do zmian w przyjętej już przez UE umowie.