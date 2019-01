Izba Gmin pozbawi rząd May władzy w kwestii brexitu?

Rzecznik premier Theresy May oświadczył, że "jakakolwiek próba odebrania rządowi władzy nad ustaleniem ram prawnych uporządkowanego wyjścia (z UE) w tym momencie o historycznym znaczeniu jest niezwykle niepokojąca".

To reakcja na doniesienia, że Izba Gmin może próbować przejąć od rządu negocjacje nad brexitem, po odrzuceniu 15 stycznia umowy regulującej relacje między Wielką Brytanią a UE wynegocjowanej przez May. Była to największa porażka (202 głosów za rządowym planem, 435 przeciw) urzędującego premiera Wielkiej Brytanii od lat 20-tych XX wieku.

Rzecznik May przypomniał, że Brytyjczycy "zagłosowali za wyjście z UE" i że "jest kluczowe, aby politycy wybrani przez Brytyjczyków zrealizowali to rozstrzygnięcie" referendum.

W poniedziałek Theresa May ma przedstawić Izbie Gmin plan B ws. brexitu. CNN informuje jednak, że grupa parlamentarzystów zarówno z Partii Konserwatywnej, jak i z partii opozycyjnych zamierza przejąć inicjatywę w kwestii brexitu, blokując możliwość, w której Wielka Brytania wyszłaby z UE bez umowy (tzw. twardy brexit).

W piątek z nieoficjalnych informacji wynikało, że grupa ta rośnie w siłę i zyskuje coraz więcej sympatyków.

Do grupy tej należy m.in. Hilary Benn z Partii Pracy, stojąca na czele komisji ds. brexitu w Izbie Gmin, która przekonuje, że parlamentarzyści chcą "uporządkować bałagan, którego narobiła premier". Benn podkreśliła, że parlamentarzyści zaangażowani w inicjatywę nie są spiskowcami - a jedynie politykami "wykonującymi swoją pracę".

Benn podkreśla, że - w ocenie parlamentarzystów - May może być niezdolna do poczynienia kompromisów niezbędnych do tego, by Izba Gmin przyjęła umowę ws. brexitu.

Według doniesień "Sunday Times" konserwatywny parlamentarzysta, były prokurator generalny Dominic Grieve ma wystąpić z wnioskiem, by zawiesić proces wychodzenia Wielkiej Brytanii z UE na podstawie artykułu 50 Traktatu o UE.

Tymczasem minister ds. handlu międzynarodowego, Liam Fox, przekonywał w BBC, że parlamentarzyści "nie mają prawa przejmować procesu brexitu".

Fox ostrzegł, że parlamentarzyści chcą w ten sposób "odebrać społeczeństwu wynik referendum" ws. brexitu.