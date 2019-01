Przewodnicząca Izby Gmin: Brexit może się opóźnić

Andrea Leadsom, przewodnicząca Izby Gmin w rozmowie z BBC przyznała, że data brexitu może zostać przesunięta o kilka tygodni, aby umożliwić przyjęcie przez Izbę Gmin przepisów dotyczących warunków brexitu.

15 stycznia Izba Gmin zdecydowaną większością głosów (432 "przeciw" przy 202 "za") odrzuciła wynegocjowane przez Theresę May porozumienie ws. brexitu. 29 stycznia Izba Gmin ma podjąć decyzje dotyczące dalszych działań w związku z brexitem.

Odrzucenie umowy May otwiera możliwość tzw. twardego brexitu - ale w Izbie Gmin istnieje silna opozycja wobec takiego rozwiązania.

Wielka Brytania powinna opuścić UE 29 marca. Leadsom jest najwyższej rangi politykiem, który zabrał publicznie głos ws. możliwości opóźnienia wyjścia z Unii przez ten kraj.

- Możemy przyjąć przepisy i sądzę, że to zrobimy, pomimo wszystko, mamy dobre relacje z naszymi przyjaciółmi UE i sąsiadami, i jestem całkowicie pewna, że jeśli będziemy potrzebowali kilku dodatkowych tygodni to będzie to możliwe - powiedziała Leadsom w rozmowie z BBC.

- Sądzę, że będziemy musieli uważnie to przemyśleć - dodała Leadsom pytana, czy powinno dojść do przedłużenia okresu negocjacji przewidzianego w artykule 50 Traktatu o UE na dwa lata od momentu notyfikowania przez kraj gotowości do wyjścia z Unii.