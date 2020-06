Inne państwa UE chcą otwierać granice. Polski rząd milczy

Kolejne państwa UE ogłaszają zamiar otwarcia granic dla obywateli UE w najbliższych tygodniach. – Mam nadzieję, że do końca miesiąca w strefie Schengen zostanie przywrócona pełna swoboda podróżowania – powiedziała Ylva Johansson, unijna komisarz do spraw wewnętrznych.

Granice otworzyły już Włochy, Szwecja i Austria, w połowie czerwca mają to zrobić Niemcy i Francja, a na koniec miesiąca wskazują Hiszpania i Portugalia. Teoretycznie do wielu państw można by wjechać już teraz, ale potem trzeba byłoby pozostać w kwarantannie. Niektóre kraje otwierają się na inne, ale uznane przez siebie za bezpieczne, jak np. kraje bałtyckie, gdzie podróżowanie jest możliwe tylko dla mieszkańców Litwy, Łotwy i Estonii, a w najbliższych dniach być może też Polski – zapowiedział to premier Mateusz Morawiecki. Inne, jak Austria, otwierają się na wszystkie z wyjątkiem tych uznanych za niebezpieczne, czyli w tym wypadku Włoch. W czasie spotkania ministrów spraw wewnętrznych UE większość sygnalizowała, że otworzy granice do końca miesiąca, kilka – jak Polska i inne państwa Grupy Wyszehradzkiej – nie złożyło żadnej deklaracji. Ale też nie stwierdziły, że granic nie otworzą. – Do końca czerwca pozostało jeszcze kilka tygodni – uspokaja komisarz Johansson. W Brukseli panuje przekonanie, że poprawiająca się sytuacja epidemiologiczna pozwoli na przywrócenie pełnej swobody podróżowania w UE na okres wakacji letnich i zniesienie przynajmniej części restrykcji na podróże poza terenem UE.