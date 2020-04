Biznes ruszył po tarczę. 70 proc. firm chce z niej skorzystać

W pierwszych dwóch tygodniach po wprowadzeniu tarczy antykryzysowej firmy złożyły prawie 1,3 mln wniosków do ZUS i urzędów pracy o przewidzianą w niej pomoc. W najbliższych dniach, gdy tarcza antykryzysowa 2.0 rozszerzy zasięg wsparcia i wystartuje uruchamiana przez Polski Fundusz Rozwoju tarcza finansowa, liczba przedsiębiorstw szukających w nich ratunku przed skutkami pandemii powinna szybko się zwiększyć.

Według badania Business Centre Club, które w połowie kwietnia objęło 600 firm, a które „Rzeczpospolita" opisuje jako pierwsza, ponad 70 proc. przedsiębiorców zamierza skorzystać z rządowych instrumentów pomocowych, w tym z wartej 100 mld zł tarczy finansowej. Do sięgnięcia po wsparcie przymierza się już 56,5 proc. małych i średnich firm. Odwrotnie jest wśród dużych spółek – wiele z nich jeszcze analizuje rządowe propozycje.

– Na konkretne deklaracje, z których instrumentów wsparcia skorzystamy, a z których nie, jest za wcześnie. Już wiemy, że wśród osłonowych rozwiązań zabrakło np. pilnej zmiany przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych – twierdzi Grzegorz Dzik, prezes giełdowej Grupy Impel, która zatrudnia 20 tys. osób. Również Jolanta Jędrysek, rzecznik giełdowej spółki Benefit Systems, lidera rynku fitness, twierdzi, że firma nadal analizuje rozwiązania tarcz, by rozsądnie wykorzystać wsparcie od rządu. Nie brakuje jednak dużych przedsiębiorstw, które już ruszyły po pomoc.

– Zamierzamy możliwie szeroko korzystać z zapisów rządowych tarcz antykryzysowej i finansowej – zapowiada Dariusz Formela, prezes największej polskiej grupy meblarskiej Black Red White (BRW). Firma, która wskutek pandemii straciła aż 80 proc. krajowej sprzedaży i większość wpływów z eksportu, na koniec marca musiała wstrzymać pracę w większości z 18 zakładów. Chcąc utrzymać zatrudnienie, zmniejszyła o jedną piątą wymiar etatów wszystkich 7,5 tys. pracowników, a teraz dostała pierwszą transzę 1,7 mln zł dofinansowania do ich płac. – Wniosek o dofinansowanie złożyliśmy 10 kwietnia, a w piątek rano pieniądze z pierwszej transzy mieliśmy już na koncie, co potwierdza, że administracja działa sprawnie – twierdzi prezes BRW, które w ramach tarczy zamierza wnioskować o dofinansowanie do działalności operacyjnej. Jest nim też zainteresowana odzieżowa LPP (właściciel m.in. sieci Reserved, Cropp i House). – Staramy się za wszelką cenę utrzymać stabilną sytuację finansową i możliwość bieżącej spłaty zobowiązań, dlatego wszelkie dostępne instrumenty płynnościowe, takie jak przygotowane przez PFR wraz z BGK, są dla nas dużym wsparciem i z pewnością będziemy z nich korzystać – zapowiada Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes LPP.