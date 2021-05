14 krajów idealnych dla osób zaszczepionych na COVID-19

Słowenia

Mimo że władze Słowenii nadal odradzają wizyty w celach turystycznych to przyjeżdżający do kraju, którzy otrzymali szczepionkę, nie muszą poddawać się kwarantannie. "Przyjazd do kraju musi mieć uzasadnione przyczyny, do których nie zaliczają się wizyty w celach turystycznych ani odwiedziny członków rodziny" – czytamy w komunikacie władz Republiki Słowenii.